20 gadus vecais Klauss Šlēle un 22 gadus vecā Betina Taksa bija studenti no Rietumvācijas, kuri iepazinās 1987. gadā un iemīlējās. Viņi nolēma piepildīt savu dzīvi ar piedzīvojumiem un devās ceļot pa Ziemeļeiropas valstīm. Diemžēl ceļojums pāri Baltijas jūrai viņiem bija pēdējais. 1987. gada 29. jūlija naktī pāris tika nāvējoši ievainots uz prāmja "Viking Sally". Šo stāstu vēl šausminošāku padara fakts, ka vēlāk to pašu prāmi pārsauca par "Estonia", vēstī laikraksts "Postimees".

Prāmis "Viking Sally" no 1980. līdz 1990. gadam.

Klauss dzimis 1967. gada 28. janvārī, bet Betina - 1965. gada 10. maijā. Pāris nolēma ceļojumā doties ar vilcienu, lai no Vācijas aizbrauktu uz Stokholmu, no Stokholmas ar prāmi uz pilsētu Turku Somijā, tad caur Somiju uz Lapzemi un atgriezties mājās gar Norvēģijas piekrasti. Viņi braucienā uzaicināja arī Klausa draugu Tomasu Šmidu. Šmids sacīja laikrakstam "Yle", ka viņš precīzi neatceras, kā radās šī ideja, taču viņš atminas, ka jaunieši ilgāku laiku šim piedzīvojumam krāja naudu.

Starp cilvēkiem, ar kuriem viņi sadraudzējās, bija jauns brits, kurš devās satikt paziņu no Somijas, un auto detaļu pārdevējs, kurš atgriezās Somijā no komandējuma Vācijā. Vēlāk liecinieki teica, ka Klauss un Betina bija īpaši jautrā noskaņojumā un viegli atrada kopīgu valodu ar svešiniekiem. Šmids nebija tik atsaucīgs un daudz neinteresējās par apkārtējiem.

Apmēram pulksten 1 naktī uz 28. jūliju Klauss un Betina paņēma guļammaisus un devās uz 9. klāju pie prāmja pakaļgala. Iepriekš viņi pamanīja, ka netālu no helikoptera nosēšanās laukuma ir labs stūris, kur viņi varētu gulēt.

Tā kā nekādi gaismekļi tur netika ieslēgti, viņus neviens tur nepamanīja. Tajā pašā laikā tā nebija īpaši mierīga vieta - vakarā daudzi cilvēki devās cauri helikopteru lidlaukam. Prāmī bija pasažieri no deviņām dažādām valstīm.

Ap pulksten 3.45 no rīta trīs dāņi, kas devās uz Somiju, gāja pa kuģa klāju. Nejauši viņi nonāca tur, kur Betina un Klauss gulēja. Sākumā dāņi domāja, ka tie ir iereibuši pasažieri, kas tur vienkārši guļ. Drīz kļuva skaidrs, ka cilvēki ir nopietni ievainoti un gandrīz bez samaņas. Viss ap viņiem bija asinīs. Viens no vīriešiem mēģināja sniegt pirmo palīdzību, taču uzreiz saprata, ka pasažieru stāvoklis ir daudz nopietnāks.

Lidojuma laikā Betina pastāvīgi centās sevi aizstāvēt, acīmredzot, uzskatot, ka glābēji ir uzbrucēji. Glābšanas komandas loceklis Maskulins laikrakstam "Yle" pastāstīja, ka Betina kaut ko viņiem nemitīgi stāstījusi, bet helikoptera troksnis bija tik skaļš, ka to nebija iespējams saprast.

Klauss Šlēle nomira helikopterā, lai gan kuģa medmāsa lidojuma laikā mēģināja viņu atdzīvināt. Betina bija kritiskā stāvoklī ar līdzīgām traumām. Abiem jauniešiem ar nezināmu priekšmetu iesists pa galvu. Viens no dāņiem, kurš atrada upurus, vēlāk plašsaziņas līdzekļiem sacīja, ka Betinai ir nogriezts pirksts, taču policija to neapstiprināja.

Pirmie izmeklētāji notikuma vietā ieradās pulksten 6.30 ar to pašu helikopteru, kurā cietušie tika nogādāti slimnīcā. Kad prāmis ieradās ostā pulksten 8.10, policija jau bija norobežojusi ostu. Mērķis bija noturēt noziedznieku uz klāja.

Šmids un jaunais brits, kura drēbēs tika atrastas asiņu pēdas, tika aizturēti. Jaunietis apgalvoja, ka tās ir viņa paša asinis, kas tecējušas no deguna. Kaut arī tiesu ekspertīze tajā laikā vēl nebija pietiekami attīstīta, policija galu galā izsvītroja vīrieti no aizdomās turamo personu saraksta, jo asinis, visticamāk, piederēja viņam.

Pilsētas Turku policijā nebija daudz angliski runājošo, kas apgrūtināja izmeklēšanu. DNS testi tad tikai sāka parādīties. Tajā laikā galvenokārt bija iespējams noteikt asinsgrupu un to, vai asinis pieder cilvēkam vai dzīvniekam. Turklāt zviedru kuģiem nebija pilnīgu pasažieru sarakstu. Uz klāja varēja būt daudz pasažieru, kuru identitāte nav zināma nevienam.

1987. gada augustā vietējie zvejnieki atrada asiņainu apģērbu, kas bija iesaiņots plastmasas maisiņā. Soma nonāca neapdzīvotā salā tikai 200 metru attālumā no prāmju maršrutiem.

Sākumā viņi atstāja somu tur, kur atrada, bet, kad atgriezās pēc gada, soma joprojām bija tur. Viņi par atradumu ziņoja policijai. Maisā cita starpā bija cimds ar iniciāļiem HK. Pierādījumi liecināja, ka apģērbs šeit nonāca no "Viking Sally".

Jauni pierādījumi

Daudzus gadus vēlāk tika publicēti divu aizdomās turamo apraksti. Abi nopelnīja segvārdu "cepures", jo viņiem bijušas ļoti savdabīgas galvassegas. Visbeidzot, policija vienu no viņiem noķēra Rietumvācijā un izsvītroja no aizdomās turamo personu saraksta.

Ja prokurors atradīs pietiekamus pierādījumus, lai notikušo kvalificētu kā tīšu slepkavību, lieta tiks nodota tiesai. Pretējā gadījumā vainīgais noteikti izvairīsies no soda, jo slepkavības noilgums Somijā beidzas pēc 20 gadiem.

Prāmis "Estonia", kas būvēts 1980. gadā Vācijas kuģubūvētavā "Meyer Werft", nogrima vētrainā 1994. gada 28. septembra naktī ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz tā atradās 989 pasažieri un apkalpes locekļi. Tika izglābti tikai 138 cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, bet atrasti tikai 94 bojāgājušie. Pasažieru vidū bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši.