Jaunākā informācija par Covid-19 izplatību valstī

Līdz ar to šajās pašvaldībās atklāto Covid-19 gadījumu skaits veido 63,6% no pagājušajā diennaktī atklātajiem inficēšanās gadījumiem.

Seši saslimušie ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, savukārt pa pieciem gadījumi reģistrēts vecuma grupās no 30 līdz 39 un no 60 līdz 69 gadiem. Vēl trīs gadījumi reģistrēti vecumā no 20 līdz 29 gadiem, kamēr pa diviem gadījumiem ir vecumā no desmit līdz 19 un vecumā no 70 gadiem.