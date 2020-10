Trešdienas sēdē pret iniciatīvu balsoja deviņi komisijas locekļi, bet par - trīs. Argumentācijai par iniciatīvu komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti minēja gan to, ka Latvija ir viena no pēdējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur viendzimuma pāru tiesības nav aizsargātas, gan ar to, ka ģimenes jēdziens ir plašāks par vīrieša un sievietes savienību.