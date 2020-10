"Ideja par aizbraukšanu radās ļoti spontāni. Iegāju sludinājumu portālā paskatīties automašīnas, ieraudzīju treileri un tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena. Jau nākamajā dienā sāku kārtot formalitātes, lai kemperi iegūtu "KeKeKendama" kompānijas īpašumā," stāsta Ingus.

"Manuprāt, pusgads ir tāds labs laika periods, kurā daudz ko var apdomāt un saprast. Darbojoties ar kendamām, esmu iepazinis ļoti daudz cilvēku no visas pasaules - daudzus no viņiem vien interneta vidē. Tā kā sākās pandēmija un darbi Latvijā nedaudz piebremzēja, nolēmu, ka pienācis īstais laiks šos cilvēkus apciemot," viņš stāsta.

FOTO: No personīgā arhīva

"Kad piebraucam kādā stāvvlaukumā vai kempingā, kaķis izlec no busiņa un dodas savās gaitās. Vienu reizi gan kaķēns kaut kur noklīda un es jau biju apzinājis vietējās pilsētas "Facebook" grupas, bet vakarā, kad aizgāju līdz treilerim, viņš pēkšņi ne no kurienes atgriezās. Tā nu tagad, man gatavojot vakariņas vai darot ko citu, Keke dodas savās gaitās un es varu būt drošs, ka viņš atgriezīsies," stāsta Ingus.

FOTO: No personīgā arhīva

Esot prom, Ingus laiku pavada līdzīgi kā Rīgā, bet uzskata šo par ļoti labu pieredzi, kurā sevi iepazīt. Viņš apgūst daudz dažādu prasmju, piemēram, žonglēšanu un skeitošanu. Ingus atzīst, ka tieši būšana vienam ir izšķiroša sevis un savu spēju apzināšanā. Piemēram, pēc tam, kad viņa draugam atcēla lidojumu, lai īsinātu laiku Ingus nolēma pārbaudīt savu izturību kāpjot kalnā, no kura paveras skats uz augstāko virsotni Alpos.

FOTO: No personīgā arhīva

FOTO: No personīgā arhīva

"No draudzenes Zelmas noskaidroju, vai tur nav iespējams sarunāt darbiņu, kas būtu ne vien iespēja piepelnīties turpmākajam braucienam, bet arī lieliska iespēja izbaudīt jaunu pieredzi. Līdz šim tādu darbu nekad strādājis nebiju. Tā nu mēs septiņas stundas dienā lasījām vīnogas, bet pēc tam baudījām sava darba augļus. Dzīvojām ļoti skaistā mājā. Šāda pieredze Francijā tiešām ir kaut kas, un nekādā ziņā nav pielīdzināma dārzeņu lasīšanai Vācijas fermā," viņš stāsta.

FOTO: No personīgā arhīva

FOTO: No personīgā arhīva

FOTO: No personīgā arhīva

"Mēs atradām divas ballītes, bet neviena no tām nebija mūsu meklētā draugu kompānija," viņš stāsta.

"Ja kādam rodas jautājums, kāpēc ir vērts riskēt ar pazušanu zem zemes, jāatgādina vēlreiz, ka, ja es to neizdarītu tad, iespējams, to neizdarītu nekad. Un, ja man ir iespēja piekļūt vietām, kurām visi piekļūt nevar, tad es gribu to vēl vairāk," saka Ingus.