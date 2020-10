Kamčatkā notikusi ekoloģiskā katastrofa. Krievijas militāristus vaino ārkārtīgi indīgas vielas noplūdē

И где наш новоиспечённый губернатор @vv_solodov ??? Туризм развивает или бегает? Нам как сейчас жить с этим всем? Побережье Океана ядовито желтого цвета, осьминоги, ежи, крабы, даже мидии отвалились! И это же всё обитатели глубины! И они все мертвы!! Даже не верхний слой! @greenpeaceru Камчатка в беде и все молчат! @_svetlana__radionova_

A post shared by Kristy Fury (@kristy_rozenberg) on Sep 30, 2020 at 2:03am PDT