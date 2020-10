Ar Covid-19 inficēta persona braukusi maršrutos Ārlava-Talsi un Talsi-Rīga

Maršrutā Ārlava-Talsi autobuss Nr. 7947 izbraucis no Rīgas plkst. 9.20, ieradies Ārlavā plkst. 12.07. Savukārt maršrutā Talsi-Rīga reiss Nr. 7951 no Talsiem izbraucis plkst. 12 un Rīgā ieradies plkst. 15. Abus maršrutus apkalpo AS "Talsu autotransports".