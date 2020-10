"Nekā personīga": Visticamāk, par VP priekšnieku kļūs kandidāts, kurš nepiedalījās konkursā

"Nekā personīga" neoficiāli zināms, ka konkursu Ģirģens izbeigs bez rezultāta un nosauks vēl kādu ceturto kandidātu, ko piedāvās apstiprināt valdībā. Ministrs izlēmis, ka neviens no trim kandidātiem netiks galā ar ilgstošiem trūkumiem policijas iekšējā kontrolē, iepirkumu sistēmā un personālatlasē, vēstīja raidījumā.

Ģirģens raidījumā atklāja, ir "nepatīkami pārsteigts" par to, kā beigusies disciplinārlieta. Vaicāts, vai tas ir nepelnīti mazs sods, ministrs atbildēja: "Protams!"

Vaicāts, vai ministram būs argumenti, kāpēc neder neviens no kandidātiem, Pumpurs "Nekā personīga" pauda, ka tas viņu pārsteidz un ka "tad tas bija jādara uzreiz. Burtiski tajā laikā, kad Ķuža kungs strādāja, bet jau bija paziņojis [par aiziešanu]. Tad tas bija jādara. Ko tad mēs gandrīz gadu darījām? Skaidrot viņš noteikti varētu, bet nezinu, vai mēs to "nopirktu" to atbildi."