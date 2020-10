Iemesli, kāpēc toksiskas ģimenes attiecības bērniem nodara vairāk ļaunuma nekā šķiršanās

Bērns savā prātā bieži mēdz atminēties vecāku konfliktus. Tas samazina viņa pašapziņu un pašcieņu. Bērns izjūt mīlestības nepieciešamību, bet noraidīs to, kad kāds viņam to izrādīs.

4. Bailes no tuvības

Toksiska ģimenes dzīve atstāj cilvēkā bērnības traumu. Šādi bērni baidās no tuvības ar citiem cilvēkiem jau pieaugušā vecumā. Tuvība izraisa sāpīgas atmiņas no pagātnes. Tāpēc bērni ievēros distanci no citiem, lai viņi nekaitētu savai dvēselei, kā tas notika bērnībā.