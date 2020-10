"Ērkšķu" šovā dalībniece brīvprātīgi pamet projektu, jo viņu neapmierina dzīvošanas apstākļi

Kempingā, kur dāmas jau bija paspējušas ērti iekārtoties un sadalīt guļvietas, ieripoja kemperi. Bet līdz ar tiem – atklāsme, ka projekta dalībnieces arī šogad dosies tūkstošiem kilometru garā ceļojumā pa Latviju. Taču, nule kā samierinājušās ar jaunpienācēju Edgaru, kurš ir pirmais stiprā dzimuma pārstāvis projektā, daļa no dāmām diemžēl nebija gatavas mainīt komfortu pret daudz spiedīgākiem apstākļiem.

Īpaši aizsvilās Ginta - jaunā māmiņa no Limbažiem, kas cieš no medikamentu atkarības, kritiski zema pašvērtējuma un sapņo atgūt ticību sev, kā arī Nataļja, kura uz projektu nākusi, lai atbrīvotos no grādīgo dzērienu un kaitīgo vielu atkarības.