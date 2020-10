"Es visu pasauli varēju aplipināt!" Rīdzinieks par kontaktu ar Covid-19 slimnieku uzzina vairākas dienas vēlāk

"Tagad situācija ir strauji mainījusies. "Apturi Covid" ir kļuvusi par epidemiologu neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Gandrīz visi no tiem, kam ir lietotne, saņemot kodu, ko mēs piešķiram cilvēkiem, ievada to savā tālrunī. Un – tas nozīmē, ka viņi izdara tādu labu darbu, pakalpojumu sabiedrībai," sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Elīna Dimiņa.

"Vienkāršs paziņojums par to, ka es esmu bijis kontaktā ar kādu Covid-19 inficētu personu un ka ar mani drīzumā sazināsies kāds no SPKC. Tas arī viss. Aptuveni stundu vēlāk arī ar mani sazinājās SPKC. Pajautāja, kur es biju, kā es jūtos. Protams, pateica, lai sēžu mājās pašizolācijā divas nedēļas, kas ne pārāk patīkami bija," sacīja Kristaps.

SPKC uzsver, ka ar lietotnes palīdzību ir iespējams noteikt datumu, kad bijis kontakts, kā arī to, cik tad ciešs un nozīmīga jeb ilga bijusi saskarsme ar inficējušos personu. Savukārt pēc tam SPKC tad arī izrunājas ar iesaistītajām personām, vienojoties par turpmāko rīcību.

SPKC pārstāve gan norāda, ka epidemiologi patiesi vēlētos uzzināt par katru no inficēšanās gadījumiem pēc iespējas ātrāk, taču grēkojot arī paši slimnieki, proti, neizdara maksimāli iespējamo, lai noskaidrotu, vai ir inficēšanās ar koronavīrusu.

"Būtībā lietotājs neko nejutīs. Būs jāapstiprina vēlreiz lietošanas noteikumi. Jo tas princips ir tāds, ka mēs fonā automātiski ņemsim arī saslimušo kodus no citām valstīm un arī tad sūtīsim uz ierīcēm, kur notiks šīs pārbaudes, vai ir bijis kontakts. Līdz ar to ar mūsu lietotni varēs tagad braukt jau uz citām valstīm un būt droši, ka, ja ir bijis kontakts ar saslimušo, tad mēs to uzzināsim. Tas ir mērķis, lai mēs varam brīvāk sākt ceļot un sevi tādā ziņā sevi pasargāt ar digitālo rīku," norādīja SIA "MakIT" dibinātājs Arvis Zeile.