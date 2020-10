Koalīcijai vēl neizdodas vienoties par "sīkumiem" alternatīvajos nodokļu režīmos

Pēc koalīcijas sēdes nenotika arī tradicionālā partiju pārstāvju preses konference, tā vietā paziņojot, ka "darbs pie 2021.gada budžeta projekta turpinās. Informācija par to tiks sniegta pēc valdības ārkārtas sēdes".

NA piedāvājums paredz, - ja persona veic kādu saimniecisko darbību periodiski, nevis visu gadu, piemēram, divreiz vai trīsreiz gadā, tad tai būtu jāļauj pieteikties alternatīvajam nodokļu režīmam uz īsāku periodu un tad jāvar atteikties no tā. "Tagad ir tā, - ja gribi būt šajā režīmā, tad nevari pietiekties uz īsu laiku, bet vajag pieteikties uz gadu," skaidroja deputāts.

Pieļaujot, ka par šo koalīcija varētu vienoties jau piektdien no rīta, Eglītis norādīja, ka Valsts ieņēmumu dienestam būs jānoskaidro, vai šādu piedāvājumu ir iespējams tehniski paredzēt.

Arī NA politiķis Ritvars Jansons vērtēja, ka budžeta sarunās ir palikuši "sīkumi, kas vēl jāatrisina". Piemēram, tas, kāda nodokļu maksāšanas kārtība tiks attiecināta uz amatniekiem. Tā nav fundamentāla līmeņa diskusija un to varēs atrisināt sarunās ar Finanšu ministriju rīt valdības sēdē, pauda Saeimas deputāts.

Jautājums par autoratlīdzību regulējumu koalīcijā tika izrunāts, pusēm apmainoties ar viedokļiem, un paredzēts, ka lielākas diskusijas par to vairs nebūšot, skaidroja politiķis. Tāpat kā par citiem ar budžetu saistītiem jautājumiem, arī šajā gala vienošanos paredzēts panākt valdības sēdē piektdien, norādīja Jansons.

Viņš norādīja, ka no autoratlīdzībām no 1.jūlija paredzēta 25% liela sociālā iemaksa, no kuras 80% tikšot atvēlēti sociālajam nodrošinājumam un 20% iedzīvotāju ienākumu nodoklim. Attiecīgais regulējums būs ienākumiem līdz 25 000 eiro, bet par ienākumiem virs šīs summas paredzēti augstāki nodokļi.