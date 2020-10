"Netaisnīgas, apgrūtinošas un pazemojošas." Plānotā autoratlīdzību režīma dēļ apsver ideju pieprasīt Reira demisiju

Gulbis pastāstīja, ka mākslinieki un tēlnieki plāno nākt klajā ar saviem priekšlikumiem. Viens no tiem ir saglabāt autoratlīdzībām līdzšinējo nodokļu apmēru un 80% no šīs summas novirzīt valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), bet 20% - iedzīvotāju ienākumu nodoklim (IIN). Tāpat plānots piedāvāt, ka autoratlīdzību līgumus var slēgt tikai tie cilvēki, kurām ir radošās personas statuss.

Gulbis pavēstīja, ka viens no publiskajā telpā minētajiem iemesliem plānotajām izmaiņām ir saistīts ar to, ka autoratlīdzības saņem ne tikai radošā darba veicēji, tomēr, viņa ieskatā, FM piedāvājumā nekas neliecina par to, ka ir domāts, kā samazināt to cilvēku skaitu, kas slēdz autoratlīdzības līgumus.