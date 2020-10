Jaunieši ar atkarības riskiem arvien biežāk vēršas pēc palīdzības Pusaudžu resursu centrā

Aizpērn programmas laikā palīdzību saņēma 58 jaunieši, bet 2019. gadā programmā tika uzņemti jau 217 pusaudži, no kuriem 30 jaunieši atbalstu saņēma pirmajā PRC reģionālajā filiālē Liepājā.

Arvien biežāk pēc palīdzības PRC vēršas paši pusaudži, un, jo īpaši to varēja novērot pēc Covid-19 pandēmijas atceltajiem ierobežojumiem, kad PRC saņēma vislielāko palīdzības lūgumu skaitu - 36 jaunieši paši sazinājās ar PRC, lai varētu saņemt speciālistu palīdzību.

"Tas ir ļoti svarīgi, jo speciālista konsultācijas, it īpaši, ja tās nepieciešams saņemt ilgākā laika periodā, daudzi, pat ļoti atbalstoši vecāki, nevar finansiāli atļauties," atzīmēja fonda vadītāja.

No šī gada sākuma PRC speciālisti ir snieguši 1831 konsultācijas, un šajā laika periodā ir saņemti 724 e-pasti, zvani, īsziņas, kā arī ziņas sociālajā tīklā "Facebook" un lietotnē "Whatsapp".

Daudzi lūgumi ir saņemti no pilsētām, kur šobrīd nav pieejams PRC pakalpojums, visbiežāk no Ķekavas novada, Siguldas, Jūrmalas, Mārupes novada, Jelgavas, Cēsīm, Ogres, Olaines, Salaspils un Ikšķiles. Lūgumi pēc palīdzības ir saņemti arī no jauniešiem, Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, piemēram, Islandē, Francijā, Norvēģijā, arī Marokā un Malaizijā.