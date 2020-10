Pašnāvību izdarījušā Robina Viljamsa dēls Zaks apprecējies Pasaules garīgās veselības dienā

Zaks Viljams intīmā ceremonijā apprecējās ar Olīviju Džūnu. Vietnē "Twitter" Zaks, kurš ir garīgās veselības aizstāvis un grāmatas "Prepare Your Mind" ("Sagatavo savu prātu") līdzdibinātājs, rakstīja: "Man šodien bija liels prieks apprecēt savu labāko draudzeni! Tas bija neaizmirstami, un nevar būt vēl labākas dienas, kad mēs varētu to izdarīt."

Vīrietis precējās Pasaules garīgās veselības dienā, godinot savu tēvu, aktieri Robinu Viljamsu, kurš 2014. gadā aizgāja no dzīves, izdarot pašnāvību. Pēc aktiera nāves atklājās, ka viņš cieta no Parkinsona slimības, kā arī no smagām garīga rakstura slimībām. Drīz pēc tēva nāves Zaks sāka aktīvi darboties kā garīgās veselības aizstāvis, lai palīdzētu citiem nelaimē nonākušiem cilvēkiem.