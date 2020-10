Agnese Rakovska atklāj savu neparasto iepazīšanās stāstu ar vīru

Par to, cik patiesībā loma mums ir otra cilvēka dzīvē un ka reizēm pašam pat to nezinot, esam ietekmējuši svarīgus lēmumus, mudināja aizdomāties kanāla 360TV iedvesmojošā šova “Pasaki to skaļi” jaunākā sērija. Tajā satikās atraktīvā TV un radio personība Sanda Dejus, kā arī dziedātāja un grupas “Triānas Parks” soliste Agnese Rakovska, lai viena otrai teiktu skaļu “paldies”.