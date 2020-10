EK pieņem jaunu Ķimikāliju stratēģiju, tiecoties panākt no toksikantiem brīvu vidi

Šī stratēģija esot pirmais solis ceļā uz Eiropas zaļajā kursā izvirzīto nulles piesārņojuma mērķi, kas sasniedzams, lai radītu no toksikantiem brīvu vidi. Plānots, ka stratēģija veicinās inovāciju, kuras mērķis ir drošas un ilgtspējīgas ķimikālijas, un palielinās cilvēka veselības un vides aizsardzību pret bīstamām ķimikālijām.

Pēc Liepiņas sniegtās informācijas, tā paredz nodrošināt, ka cilvēka veselībai un videi viskaitīgākās ķimikālijas netiek izmantotas sabiedrībai nebūtiskiem lietojumiem, jo īpaši patēriņa precēs un attiecībā uz visneaizsargātākajām grupām, kā arī to, ka visas ķimikālijas tiek izmantotas drošāk un ilgtspējīgāk. Tiks paredzētas vairākas inovācijas un investīciju darbības, kas ķimikāliju rūpniecību atbalstīs šajā pārejā.

Liepiņa klāstīja, ka stratēģijas mērķis ir ievērojami palielināt cilvēka veselības un vides aizsardzību pret kaitīgām ķimikālijām, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Pamatiniciatīvas paredz pakāpeniski atteikties no viskaitīgāko vielu, tostarp endokrīno disruptoru, ķimikāliju, kas ietekmē imūnsistēmu un elpošanas sistēmu, un noturīgu vielu, piemēram, perfluoralkilvielu un polifluoralkilvielu (PFAS), izmantošanas patēriņa precēs, tādās kā rotaļlietas, kosmētikas līdzekļi, detergenti, materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku, un tekstilizstrādājumi, ja vien nav pierādīts, ka to izmantošana ir būtiska sabiedrībai.

Tāpat pamatiniciatīvas paredz pēc iespējas samazināt un aizstāt vielu, kas rada bažas, saturu visos produktos. Prioritāte tiks piešķirta to produktu kategorijām, kas ietekmē neaizsargātas iedzīvotāju grupas, un to produktu kategorijām, kam ir vislielākais aprites ekonomikas potenciāls. Vēl pamatiniciatīvas paredz risināt jautājumu par ķimikāliju kombinēto ietekmi, pievēršot lielāku uzmanību riskam, ko cilvēka veselībai un videi rada ikdienas eksponētība daudzām dažādām ķimikālijām no dažādiem avotiem.