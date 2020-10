"Ērkšķu" šovā pamatīgos kompleksos tiek dzīta azartspēlmane Sarmīte

Īpaši skaļi savas antipātijas Ināra paudīs Alda Zaula vadītajā nodarbībā par mērķu sasniegšanu un savstarpējo sadarbošanos. Nodarbības vadītājs aicināja “Ērkšķu” dalībniekus veltīt viens otram labus vārdus un atklāt, ko no blakus sēdošā kolēģa katrs varētu mācīties. Ja pārējie izmantoja izdevību un patiešām katrā no cīņas biedriem meklēja pozitīvo, Ināra, Sarmītei acīs skatoties, ne bez smalkas ironijas sacīja, ka vienīgais, ko dāma no viņas varot mācīties, ir to, kā pareizi sagriezt tomātus. Pārējās projekta dalībnieces gan steidzās atbalstīt Sarmīti, sakot, ka šoreiz Ināra gājusi par tālu un ar tik skarbiem pazemojumiem kolēģi iedzinusi vēl lielākos kompleksos.