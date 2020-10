Darbiniekam inficējoties ar Covid-19, LNOB līdz otrdienai atceļ izrādes

Vadoties pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, pagājušajā diennaktī stacionēti kopumā 11 Covid-19 pacienti. Kopumā stacionāros ārstējas 69 pacienti, no kuriem 63 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši ir ar smagu slimības gaitu. Vienlaikus aizvadītajā diennaktī no stacionāra izrakstīti 12 pacienti, līdz ar to kopumā no stacionāra izrakstīts 281 pacients, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.