Re:Check ⟩ Ko Pēteris Apinis tev nestāsta par Covid-19?

Vēlāk atklājās, ka izveseļošanos no Covid-19 sarežģī un pat apdraud plašāks veselības problēmu loks, tajā ietilpst pat liekais svars. Turklāt mediķi, kas strādā ar šiem pacientiem, medijos stāstījuši – lai gan veci cilvēki ir krietni ievainojamāki,

Savā raidījumā Dr.Apinis 5.oktobrī viņš stāstīja:“Pasaulē tā pasaule ir iekārtota tā, ka tas cilvēks labāk izārstējas tad, ja viņš tic ārstam, zālēm, medicīnai, tic labam iznākumam, un viņš daudz sliktāku rezultātu iegūst, ja viņš ir nobijies, panikā, viņam visu laiku stāsta, ka no šīs slimības jebkurā gadījumā nomirst. Mēs zinām, īpaši jau panika Itālijā – viņā vairāk nomira no panikas nekā no paša Covid.”