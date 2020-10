"Ērkšķu" šovā notikusi pirmā izbalsošana

Projekta dalībnieki visi kā viens atklāti sacīja, ka viena no dalībniecēm viņus esot “izbesījusi”, un viņuprāt mājās būtu jādodas Sarmītei, kura cieš no azartspēļu atkarības. Tomēr eksperti lēma citādāk - īpaši izcēluši Lauras un Ināras līdzšinējo veikumu un palielot dāmas par centību un atvērtību it visās projekta nodarbībās, uz izbalsošanas strīpas tika sēdināts jaunpienācējs Edgars, kuram pievienojās Ina un Inga.