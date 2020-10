Lībijā stājas spēkā pamiers starp karojošajām pusēm

Vienošanās arī paredz, ka karavīri no frontes līnijām atgriezīsies bāzēs un ārvalstu kaujinieki pametīs Lībiju.

"To papildinās visu algotņu un ārvalstu kaujinieku aiziešana no visām Lībijas teritorijām ilgākais trīs mēnešu laikā no šodienas," norādīja Viljamsa, piebilstot, ka pamiers neattiecas uz grupējumiem, ko ANO atzinusi par teroristiskiem.