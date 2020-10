Latvijas slimnīcās nonākuši jau 146 Covid-19 pacienti

Vakar no Latvijas slimnīcām izrakstīts viens pacients, bet divas personas mirušas, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 146 pacienti, no kuriem 138 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet astoņi - ar smagu slimības gaitu. Salīdzinoši arī vakar tika ziņots par astoņiem pacientiem, kuriem ir smaga saslimšanas ar Covid-19 gaita.