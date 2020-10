Raidījums: Mīti un pierādījumi - kas līdz šim zināms par imunitāti pret Covid-19?

Šajā brīdī jāieslēdzas cilvēka imunitātes aizsardzībai, vīruss ir jāpamana interferoniem – trauksmes cēlājiem, tiem ir jāpaziņo, ka ir sācies uzbrukums, un tad uz vīrusa skarto vietu jāierodas specvienībai – tās ir dendrītiskās šūnas, kas noskenēs ienaidnieku un paziņos par to visam organismam, lai ražo antivielas.

Tad vēl galētājšūnas, kuru uzdevums ir nogalināt vīrusu, makrofāgi, kuriem būs "jāsavāc līķi", un vēl jābūt klāt neitrofiliem, kas karalaukā "sakurs ugunskuru", lai to redz pa gabalu un visi steidz uz šo vietu.

Bet, ja kaut kas no tā visa nestrādā, tad rodas problēmas. Liela bīstamība – ja pienācīgi nenoreaģē trauksmes cēlāji vai arī tie reaģē lēni un negribīgi, tad vīruss jau sākumā pagūst izplesties, un tad uzveikt to ir grūtāk.

Kad vīruss ir tā savairojies, organismam var sajukt, cik liela armija ir vajadzīga, lai to visu apkarotu, un tā var būt pārspīlēti liela. Speciālistu valodā runājot, tajā brīdī izdalās īpašas vielas citokīni, un, ja to ir pārāk daudz, to dēvē par citokīnu vētru, kas sāk cīņu ar vīrusu plaušās, tad plaušu alveolas ir pārpludinātas, un rodas ļoti nopietnas problēmas elpot, un šajā brīdī jau vajag plaušu ventilācijas sistēmas.