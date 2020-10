Īsumā: Kas nolemts otrdienas valdības sēdē?

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība lēmusi, ka no piektdienas, 30. oktobra, būs stingrāki pulcēšanās ierobežojumi gan privātos, gan publiskos pasākumos.

No piektdienas privātos pasākumos gan iekštelpās, gan ārpus telpās drīkstēs vienkopus pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki.

Ministre teica, ka no pirmdienas sākts pielietot mērķētāku testēšanas algoritmu. To patlaban nav plānots mainīt, izriet no Viņķeles sacītā.