Efektīgā šovu zvaigzne Jeļena gaida mazuli no sava mīļotā no Turcijas

Draugi, eSmu saņēmusi no jums tik daudz patīkamu vārdu un apsveikumu ! Sirsnīgs visiem Paldies, no sirds pateicos katram ! 💕 Vairāki ir prasījuši, lai padalos ar savām sajūtām un kā man ir pagājis pirmais trimestris. Pirmie trīs mēneši ir pagājuši gandrīz nemanot. Mēs ar draugu tik ļoti gaidījām šo burvīgo notikumu, ka abiem acīs saskrēja asaras, kad tests parādīja pozitīvu rezultātu 🙏💕 Tas bija tik skaists moments ! Uzreiz pēc tam dzīve pilnībā izmainījās ! Ir parādījušies daudz jaunu jautājumu gan par bērniņa audzināšanu, gan par turpmāko dzīvi kopumā, tāpēc pirmie trīs mēneši priekš mums pagājuši ļoti ātri. Taču mana pašsajūta nebija no labākajām. Apmēram trešajā grūtniecības nedēļā bija parādījies stiprs nelabums, kas joprojām vēl nav pārgājis. Taču pats nepatīkamākais bija tas, ka man pilnībā bija pazudusi ēstgriba, kā dēļ sāku zaudēt svaru. Uz doto brīdi mans svars ir par 3 kg mazāks, nekā pirms grūtniecības, taču saprotu, ka mazuļa dēļ ir jāuzņem pietiekami daudz vitamīnu un veselīgs uzturs, tāpēc tagad ļoti cenšos sekot līdzi savam uzturam. Vēlreiz visiem Liels Paldies par siltajiem vārdiem ! 💕 Mazulis ir Lielākā Laime uz Pasaules ! 🙏 #motherhood #motherslife #pregnancy #17weeks #17weekspregnant #pregnant #mother #youngmother #mammudzīve #mammaibūt #grūtniecība #mammasdzīve #gaidības #happymom #momlife #momslife #pregnantbelly #pregnantlife #pregnantfashion #maternityfashion 🌸 🌸 🌸 Друзья, получила от вас столько приятных слов и поздравлений ! Огромное всем спасибо, от сердца благодарю каждого ! 💕 Многие просили, чтобы поделилась своим самочувствием и как у меня прошёл первый триместр. Первые три месяца прошли практически незаметно ! Мы с парнем так сильно ждали это прекрасное событие, что у обоих в глазах появились слёзы, когда тест показал положителльный результат🙏💕Это был такой красивый момент ! Сразу после этого жизнь полностью изменилась. Появилось много новых вопросов как по воспитанию ребёнка, так и о дальнейшей жизни в целом, поэтому первые три месяца для нас пролетели очень быстро Тем не менее моё самочувствие было не из лучших. Примерно на третьей неделе беременности появилась сильная тошнота, которая до сих пор ещё не прошла. Но

