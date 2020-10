LĀB un Uga Dumpis sagatavojuši rekomendācijas mediķiem un sabiedrībai Covid-19 apkarošanā

Iespējamais koronavīrusa SARS-CoV-2 inkubācijas periods ir no piecām līdz sešām dienām, bet var būt arī no divām līdz 14 dienām. Tas nozīmē, ka no inficēšanās līdz brīdim, kad parādās pirmie slimības simptomi, parasti paiet piecas līdz sešas dienas.