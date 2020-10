Brieža pāridarītājs Usiks pret biedējošo Čizoru - ekspertu domas par vienu no gada lielākajām boksa cīņām

Karls Forčs

Tāpat bijušais bokseris uzskata, ka Čizora tomēr nav pašas augstākās klases bokseris: "Čizora ir zaudējis Puļevam, Fjūrijam, Vaitam, Hejam un Vitālijam Kļičko. Es negribu izrādīt necieņu, bet viņš nav vienā kategorijā ar lielajiem zēniem. Viņš nav pierādījis, ka var sacensties augstākajā līmenī. Usikam viņu ir jāuzveic un to jāizdara ar stilu."

Spensers Olivers

Olivers norāda, ka Usikam ir meistarība un viņš ir viens no labākajiem bokseriem visā pasaulē, tomēr skaļākos panākumus ukrainis sasniedza tieši pirmajā smagā svara kategorijā, savukārt šajā divīzijā viņš ir ticis pie viduvējas uzvaras pret Čezu Viterspūnu.

"Ja viņš trāpīs kādu no šiem smagajiem sitieniem, Dereks momentāli izpelnīsies Oleksandra cieņu. Bet, ja Dereks atļaus viņam atrast jebkāda veida ritmu, tas nebeigsies labi. Dereka labākā iespēja ir ieturēt tuvu distanci un izdarīt smagus sitienus jau no sākuma. Bet, vai ar to pietiks, lai uzveiktu puisi ar neticamām prasmēm un boksa IQ? Nedomāju. Visticamāk, Usiks uzvarēs pēc punktiem, pie tam - ar lielu starpību," prognozē Olivers.