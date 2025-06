No Lietuvas evakuācijas reisa Jordānijā izsēdināts politiskais apskatnieks

Laurinavičs Lietuvas medijiem stāstīja, ka rīkojumu viņu izsēdināt no lidmašīnas pirms pašas izlidošanas devis uzņēmējs Ģedimins Žiemelis, kuru politikas analītiķis iepriekš kritizējis par darījumiem Krievijā.

Evakuācijas reisu no Akabas lidostas Jordānijā veica Žiemeļa kontrolētās aviācijas grupas "Avia Solutions Group" čārterreisu kompānija "Chapman Freeborn".

Evakuācijas reiss no Jordānijas, kur Lietuvas un citu valstu pilsoņi ar autobusu no Izraēlas ieradās otrdien, vairākas reizes tika atlikts lidmašīnas remonta un lidošanai problemātisku apstākļu reģionā dēļ. Sākotnēji bija paredzēts, ka Lietuvas nodrošinātais evakuācijas reiss no Akabas lidostas izlidos otrdienas vakarā.