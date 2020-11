"Latvenergo" kukuļošanas lietā notiesātais Livanovičs cieši sadarbojies ar Liepnieku

"Nu, tātad, tie līgumi, kas man [tiesā] tika uzrādīti, neparakstīti, kaut kādi nesaprotami līgumi no nepazīstamiem uzņēmumiem - es par to neko nevaru komentēt," sacīja Liepnieks.

"Nebija nekādu starpnieku - man ir klients, es nodrošinu un piesaistu visu, kas nepieciešams," to, ka bijis vien buferis starp Livanoviču un "Alstom", "de facto" noraidīja Liepnieks. Laikā, kad viņš kļuva par premjera Kalvīša biroja vadītāju, Liepnieks no SIA "Lieta N" aizgāja, turklāt tobrīd līgumu jau pilnībā bija pārņēmis pats Livanovičs.

No lietā esošajiem pierādījumiem noprotams, ka ārzonu kompānijas "Faust Alpha Management Ltd" un "Media Focus Ltd", ar kurām saistību Liepnieks tiesā noliedza, bija iecerētas kā Livanovičam piederošā Kipras uzņēmuma "Limmarine" konsultanti. Par to liecina neparakstīti līgumu projekti, tiesa plāns gan neīstenojās. Iespējams, tāpēc, ka tika aizturēti Miķelsons, Meļko un Livanovičs.