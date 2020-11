Raidījums: Vai "Rail Baltic" projekts sašķels Rīgu?

"Jau 2016.gadā tika pieņemti lēmumi par to, kādā veidā "Rail Baltic" līnija iet, tehniskais risinājums. Vai tas ir zemes līmenis vai estakādē, vai tunelī. Skatoties no 2020.rudens perspektīvas, šos lēmumus mēs varam skaidrot, un to mēs arī darām, bet šie konceptuālie lēmumi netiek pārskatīti. Tas nozīmētu, ka projekts atgriežas nulles stadijā un mēs nevaram izpildīt saistības," teica "RB Rail" valdes loceklis Ģirts Bramanis.