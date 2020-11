Pazemošana, bērnu raustīšana, kliegšana un draudēšana - šādas ainas paveras aiz Rīgas 36. pirmsskolas izglītības iestādes durvīm, kad bērni palikuši audzinātāju aprūpē. Kas notiek bērnudārzā, kad pedagogiem šķiet, neviens viņu darbības nevērtē? Par to vēsta Latvijas Televīzijas raidījumā "Aizliegtais paņēmiems".

Kā norādīja raidījumā, šī bijusi viena no ilgākajām operācijām šogad - žurnāliste bērnudārzā nostrādāja četrus mēnešus. Meklējot auklītes jeb pedagoga palīga vakances, viņa vasaras sākumā pieteicās darbam Rīgas 36. pirmsskolas izglītības iestādē. Kā norādīja raidījumā, bērnudārza izvēle bija nejauša.

"Vasarā es vairākkārt prasīju audzinātājām, lai man saka, ko man darīt, kā man palīdzēt, viņas teica, lai es šobrīd uz to neiespringstu, jo tagad nodarbības nenotiek un, kad sāksies nodarbības, tad arī man pastāstīs."

Operācijas laikā bērnudārzā strādāja septiņi pedagogi. Katrai no viņām bija savas metodes, un vairums no tām vienaldzīgu atstātu tikai reto. Viena no viņām bērnu pazemoja un nosauca par "atpalikušu", kad tas nespēja izpildīt noteikto uzdevumu.