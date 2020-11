ASV vīrietis vienlaicīgi sasirdzis ar Covid-19 un gripu

Šajā pandēmijas fāzē novēroti vairāki pacienti, kuriem līdzīgi nav paveicies. Pirmās ziņas par kopinfekcijas pacientiem parādījās 25. martā zinātniskajā žurnālā "The Lancet". Tika ziņots, ka 9 no 1054 pacientiem Uhaņā un tās blakus reģionos bija inficējušies gan ar SARS-CoV-2, gan gripas vīrusu. No šiem pacientiem tikai viens nebija atveseļojies līdz publikācijas beigām.