Kremlis komentē baumas par Putina gaidāmo atkāpšanos no Krievijas prezidenta amata slimības dēļ

"Te nav daudz ko komentēt. Tās ir pilnīgas muļķības. Prezidentam viss ir labi. Veselība nevainojama," žurnālistiem paziņoja Peskovs, uzsverot, ka Putins neplānojot atkāpties no amata.

Lielbritānijas tabloīds "The Sun" ceturtdien ziņoja, ka Putinam konstatēti Parkinsona slimības simptomi un tāpēc viņš 2021.gada sākumā gatavojoties atkāpties no amata.

"The Sun" publiskoto informāciju vēlāk pārpublicēja arī Lielbritānijas un ASV tabloīdi "Daily Mail" un "The New York Post".