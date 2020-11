Raidījums: Trīs gadus pēc traģēdijas tiesai nav nodota lieta, kurā būtu jānoskaidro, kāpēc baseinā Ventspilī nodarbību laikā noslīka zēns

Vēl pirms dažām nedēļām bojā gājušā bērna vecāki saņēma ziņas no policijas. Tika pieprasīts viņiem ierasties un atkārtoti sniegt liecības par notikušo. Vecāku advokāts, kurš pats savulaik bijis Ventspils policijas priekšnieks, to sauc par absurdu. Policija viņaprāt no paša sākuma strādājusi pavirši. Liecinieki nav meklēti. Tāpēc advokāts un cietusī ģimene to darījuši saviem spēkiem.