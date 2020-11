Mūsdienās aizvien vairāk tiek runāts par moderno tehnoloģiju un virtuālās realitātes aizvien pieaugošo nozīmi, taču cilvēki bieži vien līdz galam neizprot, kādas ir šo tehnoloģiju sniegtās iespējas un cik daudzpusīgi tās jau tiek izmantotas. Sarunā ar portālu "Apollo" jauno mediju mākslniece Ieva Vīksne ieskicē šīs jomas aktualitātes un stāsta par to, kā virtuālā un papildinātā realitāte spēj sniegt ne tikai izklaidi, bet arī rīkus ikdienas uzlabošanai.

Kas ir jauno mediju māksla un kā sākās tava darbība šajā laukā?

Mediju māksla, kā jau to izsaka nosaukums, strādā ar dažādiem medijiem - vienkāršākajā šī vārda nozīmē runa ir par tehnoloģijām. Šī nozare ir starpdisciplināra un tās mērķis ir izmantot jau pazīstamus rīkus, lai izmantotu tos mākslas kontekstā. Labs piemērs ir datu vizualizācija, kas, lai arī tiek izmantota zinātniskā kontekstā, var tikt izmantota arī mākslinieciskai jaunradei - viens no maniem pēdējiem darbiem ir saistīts tieši ar datu vizualizāciju trīsdimensionālā vidē.

Tas, uz ko studiju laikā diezgan daudz vēršam uzmanību, ir jautājums par to, kā šīs tehnoloģijas, kas mūsu ikdienā ir ienākušas samērā nesen, izmantot lietderīgi, ne tikai izklaidēm, un kāds ir to potenciāls.

Pastāv teorija, kas modulē jauno tehnoloģiju attīstības ceļu - to sauc par Gartera ciklu (Garter cycle). Sākotnēji ar jebkuru jaunu tehnoloģiju ir novērojams tīrs haips, sajūsma par jaunieviesuma eksistenci un tā potenciālo izmantojumu. Tam neizbēgami seko kritums, kurā tehnoloģija zaudē savu sākotnējo pievilcību un rodas jautājums - ko tad patiesībā ar to var iesākt.

Kā pašlaik pasaulē un Latvijā tiek pielietotas virtuālās un paplašinātās realitātes iespējas?

Viens no iemesliem ir tas, ka šī tehnoloģija tikai papildina realitāti mums apkārt, turpretī virtuālā realitāte pieprasa pilnīgi jaunas pasaules konstruēšanu, kuras baudīšanai turklāt ir nepieciešams papildus aprīkojums, teiksim, brilles. Tas gan nenozīmē, ka virtuālajai realitātei nav savi pielietojumi - Latvijas firma "Exonicus", piemēram, sadarbojas ar ASV armiju, izstrādājot simulācijas, kas kareivjus sagatavotu rīcībai traumu gadījumā. Šajā gadījumā tehnoloģijas spēj sniegt veidu, kā sagatavot cilvēkus ekstrēmām situācijām, nesimulējot tās reālajā vidē.

Viena no jomām, kur jau pašlaik var novērot AR sniegtās iespējas, ir arhitektūra un būvniecība. Latvijā veidotais uzņēmums "Bimsync" izmanto augmentēto realitāti, lai izstrādātu programmatūru, ar kuras palīdzību celtniecības laikā uzreiz vizualizētu dažādas detaļas, piemēram, vietas, kur būtu jāatrodas komunikācijām un pat skrūvēm. Tas ļoti uzskatāma veidā varētu atvieglot šo profesionāļu ikdienu - šādā veidā celtniecības profesionāļiem ir iespējams apskatīt vēlamo rezultātu nevis vizualizācijās, bet gan realitātē ar viedierīces palīdzību.

Viena no lietām, ar kurām jau ir pazīstami daudzi viedierīču lietotāji, ir lietotnes, ar kuras atpazīst konkrētus attēlus - šādi, piemēram, ir iespējams ar fotogrāfijas palīdzību noteikt auga sugu vai iztulkot svešvalodā rakstītu drukātu tekstu. To palīdz darīt datorredze - tieši pateicoties šai tehnoloģijai, mēs "Instagram" vai "Snapchat" varam izmantot kādu "filtru", kas izmaina mūsu sejas vaibstus. Datorredze ir ļoti svarīga arī citu AR risinājumu gadījumā - bez tās viedierīce nevarētu noteikt, kur atrodas plakne vai citas ģeometriskas sastāvdaļas, no kurām sastāv mūsu pasaule.