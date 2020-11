Sēņotājs Čehijā uziet vairākas tūkstošgades senu zobenu

Pēc lietus Romāns Novaks devies sēņot mežā netālu no savām mājām un uzgājis dīvainu priekšmetu, kas spraucās ārā no zemes. Vīrietis iespēris pa to un sapratis, ka tā ir veca zobena sastāvdaļa. Netālu no šīs vietas vīrietis atrada bronzas cirvi.