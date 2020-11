Tā garšo tas, ko elpojam ik dienu. Radīti bezē cepumi ar "gaisa piesārņojuma" garšu

Gaisa piesārņojums nav redzams, kas ir viens no iemesliem, kādēļ cilvēki neuzskata to par reālu draudu. Portlendā ir izveidots "Genomu gastronomijas centrs", kurā tika īstenots radošs pētījums ar nosaukumu "Pagaršot smogu".

"Mainot galvenokārt neapzināto elpošanas procesu uz apzinātu ēšanas procesu, pētījums liek aizdomāties par gaisa mijiedarbību mums apkārt," apgalvoja Zaks Denfelds, viens no centra dibinātājiem. Pētījuma mērķis bija likt mūsu garšas kārpiņām sajust to, ko jūt mūsu plaušas. Lai to paveiktu, izvēlējāmies to piedāvāt deserta - smoga bezē cepumu - formā.