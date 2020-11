"Melnās piektdienas" izpārdošanas - kas jāzina, lai nekļūtu par krāpnieku upuri?

Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto fiziskās distancēšanās noteikumu dēļ šogad "Melno piektdienu" galvenokārt varēs just internetā. Paredzams, ka tiešsaistes mazumtirgotāji varēs nopelnīt no ļaudīm, kas paliek mājās un izvairās no varbūtējiem lieliem pūļiem fiziskajos veikalos, tāpēc pazīmes liecina par iepirkšanās internetā krasu pieaugumu.