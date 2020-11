Tiesa: Zolitūdes traģēdijas krimināllietā manipulēts ar pierādījumiem, vairākas personas pretlikumīgi atzītas par cietušajām

Minētos lietiskos pierādījumus un dokumentus bija nepieciešams apskatīt apsūdzētajām personām, to aizstāvjiem un tiesai, kas patērēja cilvēkresursus, laiku un radīja nevajadzīgus izdevumus, norāda tiesa.

Vienlaikus nav saskatāms loģisks izskaidrojums, kādēļ kratīšanas laikā tika izņemti un lietai vispār tika pievienoti tādi dokumenti kā pisuāra jaucējkrāna rokasgrāmata, dažādas instrukcijas, izlietnes uzstādīšanas shēmas, AS "Citadele banka" brošūra "Bankas Citadele kreditēšanas piedāvājums" un daudzi citi tamlīdzīgi materiāli, kuriem acīmredzami nav nekāda sakara ar šajā kriminālprocesā pierādāmo priekšmetu, secinājusi tiesa.

Minētais liecina par to, ka lietai ir pievienots teju viss, kas vien jebkad tika atrasts pie apsūdzētajām personām, tādējādi šādas formālas rīcības rezultātā mākslīgi tiek palielināts krimināllietas sējumu skaits un lietisko pierādījumu un dokumentu vienības, kas nebūt nesekmē lietas ātrāku izskatīšanu, uzskata tiesa.

Tiesas saīsinātais spriedums vien sastāv no 849 lapām, no kurām 560 lapas jeb sprieduma lielāko daļu veido tikai šīs lietisko pierādījumu un dokumentu uzskaitītās vienības.

Šīs šaubas pastiprinot apstāklis, ka lietisko pierādījumu un dokumentu kastes, kuras tiesa saņēma no prokuratūras, bija aizlīmētas ar valsts policijas lentēm, kas liecina par to, ka, visticamāk, prokurori šīs kastes pirms lietas nodošanas tiesai nebija vēruši vaļā un iepazinušies ar to saturu.