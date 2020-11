Kas ir vīrišķība? Izveidots labdarības fotokalendārs, ar kura palīdzību cer aktualizēt Latvijas vīriešu veselību

Tā vietā, iespējams, ir pienācis laiks paskatīties acīs savām bailēm un apzināties, ka, laicīgi parūpējoties par savu veselību, mēs varam pasargāt no ciešanām ne tikai sevi, bet arī savas ģimenes. Latvijā laikā no 2008. līdz 2018. gadam no prostatas vēža miruši 4274 vīrieši. Kādēļ? Jo stiprais dzimums ārstu bieži vien apmeklē tikai tad, kad ir jau par vēlu. Diemžēl dažkārt, it īpaši Latvijas reģionos, tas saistīts ar finansiālām problēmām.