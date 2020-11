Saudzēsim dabu! Desmit parocīgas vienreizlietojamu produktu alternatīvas

Cik daudz vates jūs katru dienu izmantojat, lai noņemtu kosmētiku? Iespējams, jūs to pat nevarat saskaitīt! Nav šaubu, ka ir lietderīgāk izmantot atkārtoti lietojamus vates spilventiņus, lai ietaupītu naudu un samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Tos var mazgāt veļas mašīnā un atkārtoti izmantot tik reižu, cik nepieciešams. Tie ir ļoti mīksti un draudzīgi ādai.

Piezīmes, atgādinājumi un iepirkšanās saraksti - ja esat viens no tiem cilvēkiem, kurš nevar iztikt bez piezīmju lapiņām vai kladēm, viedā piezīmju grāmatiņa, kas nekad nebeidzas, ir ideāla alternatīva. Tās lapas vienmēr būs kā jaunas, vienkārši noslaukiet tās ar īpašu drānu, un, ja jums šie ieraksti ir nepieciešami nākotnē, pirms dzēšanas tos varat saglabāt viedtālrunī.

Saimniecībā vienmēr ir nepieciešama pārtikas plēve, bet nu ir izgatavota daudzreiz lietojama plēve. Tā ir izgatavota no bišu vaska un citām dabīgām sastāvdaļām, tā kļūst mīksta ar roku siltuma palīdzību un ļauj uzglabāt jebkuru ēdienu. To nepieciešams mazgāt ar ziepēm un ūdeni, pēc tam to var izmantot vēlreiz.