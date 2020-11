Video ⟩ Jauna informācija par mistisko monolīta veidojumu tuksneša nomalē

Objekta atrašanās vieta ir tik attāla, ka ierēdņi to neatklāj, baidoties, ka cilvēki varētu apmaldīties, mēģinot to atrast. Varas pārstāvji pašlaik izmeklē, cik ilgi tas tur atrodas, kas to radījis un vai to aizvākt.