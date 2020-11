Eksperti atklāj, kāpēc kaķi ņaud

Pirms kaķis vienojās ar cilvēku un pirms teju 10 tūkstošiem gadu sāka dzīvot ciešā tuvībā, šis dzīvnieks bija vientuļnieks, grāmatā "The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour" raksta tās autori Džons Bredšovs un Šarlote Kamerona-Beumonte.