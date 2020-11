"de facto" skaidro, kāpēc kavējas paziņojumu saņemšana lietotnē "Apturi Covid"

Šobrīd lietotne "Apturi Covid" lejuplādēta gandrīz 250 tūkstošus reižu. Viens no lietotājiem ir LTV žurnālists Aleksejs Dunda. Par to, ka viņam bijis kontakts ar inficētu personu, viņam vispirms pateica pats saslimušais, līdz ko saņēma pozitīva testa rezultātus 24.oktobrī. Gaidot to, viņš jau bija izolējies un no mājas neizgāja.