Renārs Roze dzīvo Ogrē. 34 gadus vecs, sportisks vīrietis. Nezinot, kur un kā inficējies, arī viņu ir piemeklējis viltīgais Covid-19 vīruss. Renāru pirmdien, 30. novembrī, izrakstīja no Latvijas Infektoloģijas centra pēc tur pavadītām desmit dienām.

Ikdienā Renārs darbojas finanšu nozarē - ofisa darbinieks. Vīrietis min, ka nezina, vai birojā saķēris vīrusu, bet pieļauj, ka tā tas varētu būt, neskatoties uz to, ka biroja telpas ir plašas un daļēji darbinieki strādājuši attālināti.

"Grūti teikt, vai tas bija kāds no kolēģiem. Šķiet, ka vienīgā iespējamā vieta [kur varēju inficēties]," Renārs esot ievērojis visus valstī noteiktos ierobežojumus un novembri pavadījis mājās vai darbā, ceļu no vienas vietas uz otru mērojot ar mutes un deguna aizsegu.

Jautāts, kā Renārs tagad jūtas, viņš stāsta, ka nevarētu teikt, ka brīnišķīgi. "Straujā vides maiņa no slimnīcas ir darījusi savu un sagurums ir visai liels. Brīžiem apgrūtināta elpošana... Bet es no apkārtējiem dzirdu, ka tās ir tādas blaknes, ar kurām vēl kādu laiku nāksies sadzīvot."

Vīrieša motivācija atklāti dalīties pieredzē ir, lai atgādinātu, ka nevar un "nevajag vieglprātīgi izturēties pret to, kas mums apkārt notiek un kaut kāda piesardzība ir jāsaglabā. Protams, mēs varam diskutēt par to, kurā brīdī ierobežojumi ir pārāk lieli vai pārāk mazi, vai adekvāti".

FOTO: Foto no personīgā arhīva.

"Šodien, desmitajā dienā, tiku izrakstīts no slimnīcas.

Pēc pāris dienām klepus palika arvien sausāks, biežāks un stiprāks, un jāklepo bija krietni ilgāk katrā piegājienā, bet izklepoties tik un tā nevarēja. Nākamajā dienā darbā gan nebiju, bet uzzināju, ka vairākiem kolēģiem Covid-19 analīzes ir atnākušas pozitīvas. Kurš bija pirmais (varbūt arī es), to jau neviens neuzzinās.

Iepriekšējās dienas ik pa brīdim bija sajūta it kā temperatūra būtu, bet termometrs neko nerādīja. Nākamajā vakarā, atbraucot no analīžu nodošanas, konstatēju, ka ir temperatūra - vispirms bija 37.5°, bet jau pirms gulētiešanas bija 38.4°.

No rītiem pēc pamošanās parasti jutos tīri labi, bet, dienai ritot, ar klepu un elpošanu palika grūtāk. Jāklepo bija aizvien vairāk, bet tā kā klepus pats sevi provocēja, bet izklepoties nevarēja, tad klepus tikai veicināja jaunu klepu un arī lielāku piepūli plaušām.

Piektdienas vakarā sāku just, ka katrā dziļajā ieelpā ir jāpiepūlas, lai ievilktu elpu līdz galam. Elpošanai daļēji palīdzēja vien tas, ka esmu ikdienā iemācījies elpot ar diafragmu (kad elpojot vairāk, cilājas vēders nevis krūškurvis).

Man jau no agras bērnības ir konstatēta bronhiālā astma, un, tā kā tas tomēr tiek skandināts kā papildus riska faktors, un arī pats zinu, ka pie visa trenētā organisma, plaušas ir mans vājais punkts, tad grūtā elpošana nelika mieru.

Jau iepriekšējā vakarā biju apsvēris domu, ka varbūt ir jāsauc ātra palīdzība, jo nebija jau skaidrs, kurā brīdī ir gana slikti, lai būtu pamats to saukt. Taču, tā kā tagad vairs aizmigt nevarēju, klepoju arvien vairāk un staigāju vienos pa nakti pa istabu, lai daudz maz kārtīgi varētu ievilkt gaisu, tad pieņēmām lēmumu tomēr saukt ātro palīdzību.

Lai arī vienu brīdi pazibēja variants, ka no Ogres mani varētu vest uz Jēkabpili vai vēl kur tālāk (Ogres slimnīca Covid-19 pacientus neņem), tomēr beigās paveicās, un uzzināju, ka vedīs uz Rīgu - Infektoloģijas centru.

Pustrijos ierados slimnīcā, kur paņēma pirmās analīzes, izklausījās un teica, ka no rīta sūtīs uz rentgenu. Visa sākotnējā apskate beidzās ap četriem rītā, kad varēju beidzot likties gulēt, taču visu laiku turpināju klepot un pēc pieciem man iedeva kaut kādu ripu, kas palīdzēšot nomierināt klepu. Aizmigu tikai īsi pirms sešiem, bet jau septiņos bija jāceļas uz ik rīta temperatūras mērīšanu. Tā nu šo nakti biju gulējis tikai kādu pusotru stundu.

Ierašanās slimnīcā naktī pirms brīvdienām gan laikam nav pats izdevīgākais laiks. Brīvdienās nodaļas ārsts nestrādā, ir tikai daži dežūrārsti pa visu slimnīcu. Līdz ar to otro reizi ārsts mani apskatīja tikai sestdienas pēcpusdienā.

Uz palātas pārējo četru biedru fona sāka šķist, ka lieki esmu atbraucis. Trim no viņiem, ierodoties slimnīcā, bija bijis jau abpusējs plaušu karsonis, un viens joprojām katru dienu izelpoja pa lielajam skābekļa balonam (sākumā saturācija esot bijusi vien 84%). Jāatzīst, ka klepoju gan vienīgais no viņiem, pārējiem klepus bija jau cauri. Arī temperatūra man vienīgajam bija virs 37.

Pirmajās dienās deva tikai kaut kādu klepus sīrupu un laida vēnā C vitamīnu. Klepus nedaudz mazinājās, un temperatūra jau turējās ap 37.0°. Vismaz nebija 37.5, kā tas bija mājās.

FOTO: Foto no personīgā arhīva.

Pirmdienā divus no palātas biedriem izrakstīja. Varēju pārvākties uz citu gultu, jo sākumā biju ielikts papildus gultā, kas bija krietni neērtāka. Taču pēc pāris stundām jau atkal bijām pieci.

Taču nākamajā dienā, ja no rīta atkal bija labi, tad no pēcpusdienas jutu, ka sāk atkal kāpt temperatūra, un paliek grūtāk plaušām. Šoreiz māsiņas, kuras te var izsaukt tikai zvanot pa telefonu, jo no palātas nevienu ārā nelaiž, spītīgi turējās pretī, ka, lai zvanot tikai kad būs vismaz 38.0°. 37.5, 37.6, 37.9, 37.9.