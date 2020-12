Vācijā no kalna noslēpumaini pazudusi divus metrus augsta koka locekļa statuja

Statuja, kura jau daudzus gadus priecēja tūristus kalnā, kas atrodas netālu no Minhenes, šķiet nocirsta pagājušajā nedēļas nogalē, vēsta laikraksts "Allgaeuer Zeitung".

Vīrišķās formas atgādinošā statuja jau kopš tās parādīšanās ir bijusi apveltīta ar zināmu noslēpumainību - joprojām nav zināms, kas to ir veidojis un uzstādījis. Neskatoties uz to, aptuveni 200 kilogramus smagais koka veidojums ir priecējis tūristus no tuvākās apkaimes un ārvalstīm, topogrāfiskajā vietnē "Google Maps" pat iegūstot kultūras pieminekļa nosaukumu.