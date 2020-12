Par Bertāna un Pasečņika komandas biedru kļuvis bijušais līgas vērtīgākais spēlētājs

Abi saspēles vadītāji ir vieni no vislabāk apmaksātajiem spēlētājiem NBA. Viņi abi nākamajā sezonā katrs saņems vairāk nekā 41 miljonu ASV dolāru.

"Tomēr lēmums pārtraukt sadarbību ar Džonu, kurš ir viens no labākajiem spēlētājiem kluba vēsturē, bija ārkārtīgi grūts. Tas, ko viņš nozīmē mūsu organizācijai un komūnai, ir nenovērtējams un netiks aizmirsts."

"Wizards" galvenais treneris Brukss vadīja "Thunder" no 2008. līdz 2015. gadam, kad Oklahomasitijas komandā spēlēja Vestbruks.

"Lai cik ļoti nepacietībā gaidu iespēju sadarboties ar viņu [Vestbruku], tikpat ļoti man ir žēl atvadīties no Džona. Viņš ir viens no sīkstākajiem un apdāvinātākajiem spēlētājiem, kādiem esmu bijis līdzās, un novēlu viņam visu to labāko."