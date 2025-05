Horoskops trešdienai - 21. maijam

Saule pāriet Dvīņu zīmē, atklājot jaunu astroloģisko mēnesi – vieglāku, kustīgāku, komunikācijai un idejām labvēlīgu. Mēness Vēzī gan vēl pietur sirsnīgāku, jūtīgāku toni, tāpēc diena kļūst par interesantu sajūtu un domu mijiedarbību. No vienas puses – vēlme izteikties, apmainīties domām, no otras – vajadzība pēc tuvuma, drošības un emocionālas atsaucības. Diena piemērota gan savstarpējai sapratnei, gan jaunu kontaktu veidošanai, ja vien rīkojies no sirds, ne tikai prāta. Mīlestībā – runā maigāk, klausies dziļāk.