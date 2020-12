"Adugs" noraida darba inspekcijas pārmetumus par darba apstākļu pārkāpumiem uzņēmumā

Viņa mudināja saspringtajā Covid-19 pandēmijas laikā atturēties no sensācijas raisošiem paziņojumiem, sniedzot tikai konkrētus un pamatotus faktus, lai mazinātu sabiedrības maldināšanu visās jomās. "Ja arī no Valsts darba inspekcijas puses tiktu konstatēti pārkāpumi, uzņēmums, protams, tos novērsīs. Jau šobrīd uzņēmums sāk lietvedības un personāla auditu, lai iegūtu objektīvu vērtējumu," teica Jarkina.

Valsts policijā aģentūru LETA iepriekš informēja, ka policija bija saņēmusi informāciju no kādas ārvalsts vēstniecības par to, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ir ziņojuši par piespiedu darbu. Reaģējot uz saņemto informāciju, aprīlī Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi organizēta grupa, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, un par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu.