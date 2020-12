Pārpildītas stāvvietas un garas rindas - Latvijas iedzīvotāji steidz iepirkties pirms brīvdienām

Viņa norādīja, šogad decembrī, kad tirdzniecības vietās ierasti ir vislielākais apmeklētāju skaits gadā, atļauts strādāt vien 20 dienas, kas viennozīmīgi palielinās klientu plūsmu. Šī iemesla dēļ papildus citiem drošības pasākumiem, darba dienās tiek pagarināts darba laiks. "Spice" strādās no plkst.9 līdz 22, savukārt "Spice Home" no plkst.10 līdz 22. Darba laiks tiek pagarināts lai līdzsvarotu cilvēku plūsmu, izvairītos no cilvēku drūzmēšanās "pīķa stundās" un mazinātu apmeklētāju kontaktu ar citiem cilvēkiem, skaidroja Kalniņa.